Rui Costa dirigiu-se esta terça-feira aos sócios e adeptos do Benfica, em entrevista ao canal do clube, para explicar todas as opções do último mercado, abordando, uma a uma, todas as entradas e saídas. O presidente fala na constituição de um plantel de qualidade que foi feito ainda sob a gerência de Roger Schmidt, mas que podia ter sido também construído por Bruno Lage.

«O que esteve subjacente à constituição deste plantel é um pouco aquilo que, desde o início do meu mandato, tentámos criar no plantel do Benfica. desde logo, um plantel de qualidade, esse é um ponto assente e aquilo que mais procuramos. Um plante de qualidade que tivesse vários items, desde logo um plantel curto. Temos um plantel, mais uma vez este ano, com 25 jogadores. Um plantel com forte presença da nossa formação. Temos oito jogadores da formação, podemos até contar nove se contabilizarmos o João Rego que já está a trabalhar entre a equipa B e o plantel principal», começou por destacar.

Um plantel que a direção procurou reforçar, colmatando as saídas, mas também as lacunas detetadas na época passada. «Acredito que, numa análise ao mercado, colmatando as saídas que foram necessárias colmatar, apetrechando os setores que entendemos que precisávamos de melhorar em relação à época passada. Acredito que, numa análise geral, acabámos por conseguir aquilo que pretendíamos. Olhando para o plantel, hoje vejo um plantel forte, competitivo, muito equilibrado em termos de posições com dois jogadores por posição, no mínimo, todos prontos para assumir a titularidade», prosseguiu.

Roger Schmidt acabou por ser afastado no arranque da temporada e acabou por ser rendido, já com o mercado fechado, por Bruno Lage. «Quando o Lage chegou já tinha acabado o mercado, portanto não teve aqui influência. É evidente que quando se faz um plantel, faz-se com um treinador, neste caso Roger Schmidt era o treinador e o plantel foi construído à imagem de Roger Schmidt, mas, ao mesmo tempo, conhecendo na perfeição o Bruno Lage e partindo do princípio de que ele veio para o Benfica pela qualidade que lhe reconheço, também influenciou o facto de que este plantel se moldava muito à sua imagem do Bruno Lage. O próprio admitiu, na apresentação, que estava muito satisfeito com o plantel. Sei que ele gosta dos plantéis montados, já trabalhámos anos suficientes para ter esse conhecimento. Este plantel podia até ter sido construído por Bruno Lage em termos das características dos jogadores. Acho que ele está muito satisfeito com o plantel, e agora é dar rendimento ao mesmo, e acho que ele está a conseguir», comentou.

«Ainda vamos ter muito Renato este ano»

Rui Costa abordou depois, detalhadamente, as saídas de jogadores como João Neves, João Mário, Marcos Leonardo, David Neres e Morato, mas também explicou as opções que tomou na escolha dos reforços, destacando o regresso de Renato Sanches, depositando total confiança que o médio, apesar de lesionado, ainda vai proporcionar muitas alegrias aos benfiquistas.

«Ao Renato não era preciso apresentar-lhe a casa. Com a saída de João Neves, havia a necessidade de colmatar essa saída, surgiu a oportunidade de perder um jogador da casa, mas trazer outro da casa para dentro. Apesar de nos últimos anos o Renato não ter tido o mesmo fulgor, sobretudo quando esteve no nosso clube, acreditamos que ele tem uma grande fome de voltar a ser o Renato e de voltar a vestir esta camisola. Hoje está aleijado, é um facto, mas tenho muita confiança que vai recuperar e vai dar-nos muito. Sei com que sentimento ele veste esta camisola e estou confiante que ainda vamos ter muito Renato este ano», destacou ainda.

