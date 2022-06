O presidente do Benfica, Rui Costa, discursou esta noite na abertura da Assembleia Geral do clube e explicou aos sócios a escolha de Roger Schmidt para novo treinador.



Apesar de ter recordado a campanha na Liga dos Campeões e a conquista da Youth League, o líder dos encarnados assumiu a responsabilidade por um ano que ficou «aquém das expetativas e de seguida, justificou a contratação do alemão para dirigir a equipa em 2022/23.



«Foi um ano que ficou aquém das expetativas e sou o primeiro a assumir essa responsabilidade. Não tivemos a nível interno a mesma excelência demonstrada no plano internacional onde, passados seis anos, voltámos aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e os nossos jovens conquistaram pela primeira vez a UEFA Youth League. Sabíamos que não ia ser um ano fácil. Foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige. Não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará», começou por dizer Rui Costa.



«Por esse motivo, iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará o paradigma do que pretendemos para o futuro, com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação, como tenho dito, ocupará sempre um lugar especial na definição do plantel», concluiu.



Roger Schmidt, de 55 anos, assinou por duas épocas com o Benfica.