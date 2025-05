Rui Costa confirmou que Bruno Lage vai continuar a ser o treinador do Benfica. O presidente dos encarnados falou aos jornalistas após o empate em Braga (1-1) e salientou que o técnico é «o menos culpado» pelo título perdido.

«O Bruno nunca foi um problema para o Benfica nem nunca será. Chegou já com a época a começar, ganhou a Taça da Liga, está na final da Taça de Portugal, lutou pelo campeonato até ao fim e eu considero que ele seja o menos culpado nesta situação. Está, tal como eu e todos os que representam este clube, duplamente frustrado, porque não conseguiu, pessoalmente, ganhar o campeonato e porque não o deu ao Benfica. Neste momento, isso não é questão», começou por dizer.

«Apesar da dor imensa que temos hoje e da frustração enorme com que vamos encostar a cabeça na almofada, a realidade é que, para a semana, temos a final da Taça para disputar. Saímos daqui com uma dificuldade em aceitar esta ausência de título, mas temos de sair deste luto o mais rápido possível. A final não anula a ausência deste título, mas é mais um troféu para discutir. O Benfica quer ganhar e tem de se apresentar em condições de o ganhar», vincou, antes de ser mais assertivo na resposta: «Bruno Lage vai começar a próxima temporada.»

O presidente do Benfica reconheceu o «falhanço» por ter não ter conquistado o campeonato e assumiu a «responsabilidade», com um agradecimento aos adeptos pelo meio

«Acreditámos até ao fim. Queríamos chegar e tínhamos de fazer o nosso trabalho, que era ganhar este jogo. Infelizmente não o conseguimos. Não era fácil fazer esta jornada. Posso dizer isso não como presidente, mas como ex-jogador. Não foi hoje que perdemos o campeonato. Foi uma época bastante oscilante, o Benfica não começou bem, perdeu pontos logo nas primeiras jornadas. Tivemos alturas em que parecia que o campeonato já nos tinha fugido de mão. Tivemos a capacidade de recuperar essa desvantagem e, depois, quando estivemos na frente, não conseguimos segurar essa vantagem ou até dilatá-la para fugir na classificação. A época resume-se a uma oscilação grande, foi um ano atípico. Temos de olhar para o que fizemos de bem e de mal. Não fomos competentes o suficiente para, nos momentos em que recuperamos as desvantagens, fugirmos. Parabéns ao Sporting, que foi campeão e foi mais competente do que nós», admitiu.

Rui Costa também garantiu que ainda não decidiu se se vai recandidatar às eleições em outubro.

«Como sempre disse, não é tempo de pensar nisso. A época ainda não terminou e o meu foco são os propósitos da equipa. Temos a final da Taça e o Mundial de Clubes por jogar. A seu tempo decidirei o que é melhor para mim e para o Benfica. Nunca me pus acima do Benfica. A seu tempo irei decidir e comunicar, coisa que ainda não fiz até agora.»

Quanto ao futuro de Di María, o presidente dos encarnados deixou tudo em aberto.«Quando começarmos com as situações do mercado irão saber. o Di María está em fim de contrato, iremos analisar com os jogador e saber as condições.»