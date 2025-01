Rui Costa, presidente do Benfica, em declarações em Turim, falando sobre as polémicas recentes no Benfica em torno de um áudio de Bruno Lage que se tornou público:

«Antes de mais quero agradecer a todos os adeptos que aqui estiveram, que acreditaram que a equipa passaria esta fase. Era muito importante cumprir este objetivo, foi pena alguns pontos que perdemos em casa, mas este grande objetivo está alcançado.

Foi uma semana difícil, passou-se esta história do áudio, que o Bruno Lage já explicou: já explicou o áudio e tudo o que tinha a explicar.

Já falei com o Bruno Lage, já falei com os jogadores, já falei com quem tinha de falar e o que queremos é que a equipa tenha comportamentos como hoje teve. Não há atrito entre o treinador e os jogadores. Se há coisa que percebo é de balneários e há uma coisa que possa garantir aos adeptos: a união que se mostrou hoje é uma prova cabal do que estou aqui a dizer. Ouço tanta gente a dizer tanta coisa, há tantas pessoas a querem meter-se aqui dentro. Mas é a primeira vez que acontece no Benfica ou noutros clubes? Até pela estrada há estas conversas com adeptos.

Críticas aos jogadores? Tive alguns episódios como este e o Bruno Lage já explicou o que queria dizer com as críticas que fez. Mas repito: se houvesse algum problema no relacionamento do treinador com os adeptos, a equipa não tinha respondido como respondeu hoje. Agora é benéfico todo este ruído? Não, não é. Não ajudou o ambiente.

Mas se saímos do estádio e não falámos com os adeptos que estão ali muito revoltados, é porque nos estamos a esconder. Se falámos, é porque falámos. O que aconteceu ali não teve influência no balneário, não vai influenciar a relação do treinador com os jogadores e não vai influenciar a equipa.»