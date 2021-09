Na celebração dos 15 anos do Benfica Campus, Rui Costa deixou uma mensagem relativa à relação entre os plantéis profissionais do futebol do clube. O presidente das águias deixou uma imagem curiosa quando instado a comentar a aposta nos jovens da formação e da equipa B.



«Há uma porta aberta para a equipa principal, houve e há uma estratégia para isso. Mas não basta 25 minutos que os jovens façam na equipa B para passar imediatamente para a equipa principal», sublihou o dirigente, candidato assumido às próximas eleições do clube.



«A porta esteve sempre aberta e continua aberta. Os jovens têm de fazer de tudo para lá chegar. Têm de pensar que com qualidade são sempre as primeiras escolhas para a equipa principal. Torna-se mais fácil chegar à equipa principal agora, há jogadores que a meio da época passaram da B para a equipa principal», lembrou Rui Costa, em declarações aos canais oficiais do Benfica.



«Ao longo dos 15 anos o Benfica Campus nunca parou de crescer e evoluir. É um centro de estágio para a formação e equipa principal, as condições estão ao nível das melhores equipas do mundo.»