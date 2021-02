Jorge Jesus não esteve presente nos últimos jogos do Benfica depois de ter testado positivo à Covid-19, encontrando-se neste momento a recuperar em casa. Entre outros assuntos, Rui Costa abordou o estado de saúde do treinador.



«Foi outra perda importante, efetivamente, mas de qualquer das maneiras, Jorge Jesus está melhor, a recuperar bem. Não conseguimos dizer quando pode estar presente, voltar a treinar, esperemos que o mais breve possível, mas neste momento a nossa principal preocupação é a sua saúde. Deixá-lo recuperar bem, porque de facto isto não é uma brincadeira. Quando se mexe com a saúde tudo o resto passa para segundo plano», disse o administrador da SAD do clube da Luz, à BTV.



O dirigente do Benfica fez uma reflexão sobre a primeira metade da época da equipa, deixando mensagens tanto ao grupo de trabahlo como aos adeptos.