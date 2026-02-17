Rui Costa, presidente do Benfica, anunciou que José Mourinho vai continuar no Benfica na próxima época, em resposta a um jornalista espanhol que lhe perguntou sobre o futuro do mais conceituado treinador português.

Isto numa altura em que, em Espanha, se fala num possível regresso do treinador ao Real Madrid.

O jornalista espanhol Edu Aguirre, do popular programa El Chiringuito de Jugones, apanhou o presidente do Benfica em andamento e perguntou-lhe sobre o futuro de José Mourinho.

A resposta de Rui Costa foi curta, mas esclarecedora: «Sim, vai ficar», atirou.

Ora veja: