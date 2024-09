Rui Costa, presidente do Benfica, procurou tranquilizar os sócios e adeptos em relação aos números negativos apresentados, no início do mês, no Relatório e Contas anual da SAD, garantindo que se trata apenas de uma questão de «timing» e garantindo que não está em causa o fair-play financeiro.

«Foi um ano em que vendemos mais do que comprámos. Tivemos 144,7 milhões de euros de receita e 40 milhões de investimento, sendo que nestes 40 poderão entrar ainda jogadores que vieram emprestados e que têm opção de compra. Olhando aqui para este resultado, passo a explicar o exercício do Benfica. Tivemos um resultado negativo acima dos 30 milhões de euros, não vou estar aqui a embelezar as coisas, não é aquilo que pretendemos fazer, ter resultados negativos, mas as pessoas têm de perceber que os resultados dependem muito do timing da venda», começou por enunciar, numa entrevista à BTV.

As contas do Benfica mostram um prejuízo superior a 30 milhões de euros, mas Rui Costa lembra que não vendeu qualquer jogador até ao final do mês de junho. «Facilmente podia estar aqui a falar de um resultado positivo e com muito menos valor económico, mas optámos, de forma racional, ponderada e pensada, em prescindir do resultado e em trabalhar muito melhor em termos económicos. Optámos por prescindir do resultado positivo e perder muitos milhões por vender à pressa muito abaixo. O mercado este ano começou muito tarde, fruto do Campeonato da Europa e da Copa América. Não fizemos nenhuma venda até 30 de junho, daí o resultado negativo», referiu.

O presidente do Benfica está convencido que os números vão acabar por ficar equilibrados com os valores da venda de João Neves ao Paris Saint-Germain. «Se tivesse aceite a primeira proposta pelo João [Neves], por exemplo, , teríamos um resultado positivo, mas teríamos muitos menos milhões para o nosso objetivo económico. Digo isto não para justificar, mas para tranquilizar os adeptos do Benfica», acrescentou.

Muitos sócios levantaram a questão do fair-play financeiro, na última Assembleia Geral, face aos números negativos apresentados pela SAD, mas Rui Costa garante que não está em causa o cumprimento das normas da UEFA. «Quer em termos de fair-play financeiro, que já se houve falar muito, quer na parte económica, o Benfica está estável, não tem problema absolutamente nenhum. Os sócios do Benfica, em relação a esse aspeto, podem estar descansados», destacou.

«Comissões? Estivemos abaixo das indicações da FIFA»

Outra das críticas dirigidas à atual direção, está relacionada com as comissões pagas nas transações de jogadores. Rui Costa fez questão de explicar. «Fala-se sempre das comissões, é um tema muito crítico que suscita muitas dúvidas e faço sempre questão de explicar todas as comissões que são pagas. Explicarei as vezes que forem necessárias porque é importante que as pessoas percebam os mecanismos e a política que utilizamos para isso», começou por referir.

Os adeptos estranham, acima de tudo, as comissões pagas por jogadores que saíram do clube. «No caso das comissões. As indicações da FIFA são dez por cento das vendas e nós, mais um ano, estivemos abaixo desses dez por cento, este ano finalizámos o mercado com 8,9 por cento. De referir que, ao contrário do que as pessoas pensam, quando um jogador é transferido, essas comissões estão contratualizadas. Equipas desta dimensão não conseguem ter jogadores sem que os seus agentes contratualizem as suas saídas. Daí nós pagarmos dez por cento ou abaixo dos dez por cento como aconteceu este ano», explicou.

Quanto às entradas. «Pagámos zero uma vez mais. Não tivemos nenhum encargo com as entradas. É uma das políticas que implementámos em casa, pagar um mínimo possível pelas entradas. Não é o primeiro ano em que isso acontece, mais uma vez repetimos isso. O resto que pagamos é sobre os contratos dos jogadores, isso não é feito apenas pelo Benfica, é feito em qualquer parte do mundo onde os agentes têm sempre uma percentagem sobre o contrato do jogador», destacou ainda.