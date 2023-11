Rui Costa diz que Bernardo Silva tem as portas do Benfica abertas, em reação às recentes declarações do internacional português do Manchester City que voltou a manifestar a intenção de, um dia, voltar a jogar de águia ao peito.

«O Bernardo Silva tem as portas abertas em todos os clubes pela dimensão que tem, na sua casa ainda tem mais, como é óbvio. Também ouvi a entrevista do Bernardo e também fiquei muito satisfeito, não como presidente do Benfica, mas como benfiquista, por ouvir o Bernardo, mas ele também não disse quando é que isso podia ou não acontecer», referiu o dirigente, à entrada para a Gala das Campeãs, promovida pelo jornal Record.

Rui Costa também deixou o Benfica jovem, para jogar na Fiorentina, mas acabou por regressar à Luz já no final da carreira. «Eu também já lá estive fora enquanto jogador, sei que muitas vezes não depende apenas dos jogadores, mas também do clube que representam, portanto, não é uma coisa para amanhã. O Bernardo, no dia em que decidir ou no dia que puder voltar ao Benfica, quem estiver como presidente terá de tomar essa decisão. Como o meu mandato é até 2025, não posso estar a tomar decisões sobre isso», destacou ainda.