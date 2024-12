O Benfica inaugurou, na tarde desta segunda-feira, no Museu Cosme Damião, a exposição temporária «Um por Todos e Todos pelo Estádio», a propósito dos 70 anos da inauguração do antigo Estádio da Luz.

Desde o arranque das obras até ao princípio do século XIX, são possíveis recordar as cinco décadas de história do antigo estádio das águias, através de uma linha temporal, além de fotografias., recortes de jornais, bilhetes, camisolas das modalidades e até cadeiras.

A propósito deste evento, Rui Costa sublinhou a importância do estádio inaugurado em 1954.

«O meu justo tributo e agradecimento a todos os colaboradores do museu e aos antigos jogadores que tantas alegrias nos ofereceram na catedral. Na história do desporto nacional não há, por certo, episódio mais inspirador do que a notável mobilização associativa em torno da construção do Estádio da Luz.»

«Quando penso na catedral sinto-me imensamente privilegiado. Foi nas suas bancadas, quer do estádio, quer dos pavilhões, que floresceu o amor que sinto pelo Benfica. Foi naquele relvado maravilhoso, de noites inesquecíveis, que tive a maior honra da minha vida: jogar ao mais alto nível de águia ao peito.»

«No momento em que aumentamos a nossa casa para 70 mil lugares, numa altura em que cumprimos 70 anos da inauguração do Estádio da Luz, termino com a lição que esse momento histórico nos deixou. Foram os benfiquistas, dos dirigentes aos adeptos, quem tornaram possível a construção desse estádio. Pois bem, que nunca nos esqueçamos desta força benfiquista. Todos contam», terminou.