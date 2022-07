Rui Costa, presidente do Benfica, desvalorizou o elevado número de jogadores que, nesta altura, estão à disposição do treinador Roger Schmidt em Inglaterra, garantindo que ainda vão haver entradas e saídas no plantel. Quanto a Ricardo Horta, o presidente diz apenas que o clube tem «vários alvos no mercado» e também abordou o futuro de Grimaldo.

O presidente do Benfica chegou esta terça-feira a Inglaterra e, ainda no aeroporto, fez um primeiro balanço da pré-temporada. «Estou à distância, mas perto. Estou satisfeito, as coisas estão a correr bem, tenho estado em contato todos os dias com a equipa técnica e eles estão satisfeitos. Isso é o que mais me importa que neste momento, que estejam contentes com aquilo que têm visto e com aquilo que têm feito. Agora é continuar a trabalhar, o mercado ainda está aberto, as provas começam daqui a pouco e ainda temos muito para fazer», começou por referir.

Um momento em que muitos jogadores têm ainda o futuro indefinido, como é o caso de Grimaldo, supostamente a ser seguido pelo Arsenal. «Vou agora falar com ele, a ver se ele está bem. O Grimaldo está como todos os outros jogadores, está a trabalhar e a seu tempo iremos ver. Vocês [jornalistas] têm falado do Arsenal, mas a mim ainda não me chegou nada. Não sei de onde é que isso veio», comentou.

Quanto a Ricardo Horta, um objetivo já assumido por Roger Schmidt, ainda não há novidades. «O Benfica tem mais alguns alvos no mercado. Assim como vocês percebem que não vamos ficar com 38 jogadores. Fizemos esta escolha e, embora tenhamos vindo para estágio, sabemos o que estamos a fazer. Não vamos ficar com 38 jogadores no plantel. Há gente que ainda vai sair, há gente que ainda vai entrar. Independentemente dos nomes, temos muitos alvos e estamos a tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, com cabeça e com consciência», referiu.

Com a chegada de Enzo Fernández e de possíveis novos reforços, o plantel pode ultrapassar as quatro dezenas. «A questão dos 38 jogadores é uma falsa questão, basta perceber que nestes 38 estão cinco guarda-redes. Se um treinador traz cinco guarda-redes para estágio sabe perfeitamente o que está a fazer. Se trouxe jovens que estão destinados este ano à equipa B, é sinal que não estamos com 38 porque não sabemos o que fazer. Estamos com os jogadores aqui porque o Roger Schmidt quis ver os jogadores», insistiu.

Quanto a Enzo Fernández. «Está a chegar. O plantel não está fechado, mas estou muito satisfeito», atirou ainda.