O presidente do Benfica, Rui Costa, foi suspenso por oito dias e multado em 102 euros pelas palavras dirigidas ao árbitro João Pinheiro, no final do dérbi com o Sporting, no Estádio da Luz, relativo à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal de 2023/24 que terminou com um empate 2-2 que apurou os leões para a final do Jamor.

Segundo o relatório do árbitro, o presidente do Benfica interpolou o árbitro ainda no relvado, a reclamar um alegado penálti não assinalado sobre Rafa Silva e voltou a dirigir-se à equipa de arbitragem, já numa zona restrita, de acesso aos balneários, com linguagem abusiva: «F***-se! Artistas do c*******», terá proferido o dirigente. Neste último caso, as declarações terão ficado registadas nos vídeos de segurança instalados no túnel.

A decisão do Conselho de Disciplina foi proferida já a 16 de agosto, mas só foi tornada pública esta sexta-feira.