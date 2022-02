Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o triunfo por 3-0 sobre o V. Guimarães:

«A equipa galvaniza-se com o apoio do público. O jogo não foi fácil para nós. Sabemos que o Vitória tem uma boa equipa e um bom treinador e que nos últimos jogos não teve os resultados que queria nos últimos dois jogos, mas não podíamos cair nesse erro. Temos de olhar para o processo como um todo e olhar para os resultados do Vitória, que também teve duas vitórias contra equipas boas: o Sp. Braga e o Estoril. Sabíamos que era desafio extremamente complicado, ainda mais vindos de um jogo de uma competição europeia que exigiu muito em termos mentais e físicos.

O Vitória começou muito bem, com oportunidades para marcar. Não acusámos esse toque dessa possibilidade do Vitória fazer golo e continuámos à procura do nosso jogo. Na minha opinião chegámos com mérito ao intervalo com vantagem de dois golos e com situações de perigo

Ao intervalo, com outro ajuste que foi feito, foi pedido que conseguíssemos matar o jogo nos 15 minutos seguintes. E matar o jogo era fazer o terceiro golo e os jogadores conseguiram. A partir daí foi controlar o jogo com bola e era importante não sofrermos golos, o que foi conseguido.

Houve muitos cantos ofensivos para o Vitória e a nossa equipa conseguiu suster esse embate e tivemos também oportunidades pra fazer golo e não concretizámos.

Além do resultado, fica um jogo entre duas equipas que quiseram ganhar, que jogaram de forma aberta e que proporcionaram um bom espetáculo a todos os que vieram cá.»

[Que importância tem a baliza a zeros para a confiança da equipa? Benfica sofria golos há sete jogos consecutivos. Essa confiança está recuperada?]

«Tudo conta. Sabemos que confiança no futebol traduz-se nos resultados. As vitórias, marcar golos e não sofrer. Quando isso acontece, a equipa tem essa confiança. Mas também não vai ser por termos vencido o Vitória, termos marcado três e não sofrido nenhum que achamos que está tudo certo. Temos de olhar para o processo, que é como atacamos, como defendemos e sentimos que ainda existem dinâmicas que temos de implementar para fazer crescer a equipa.

Mas os jogadores têm sido inexcedíveis na forma como treinam e como preparam os jogos.

Sabíamos que este jogo podia ter uma implicação diferente devido à exigência que o jogo com o Ajax teve em termos físicos e mentais. Quer queiramos quer não, são jogos completamente diferentes. Mas sabíamos que se encarássemos este jogo com seriedade, as coisas podiam cair para o nosso lado.

Nem sempre tivemos o controlo da posse de bola que gostaríamos de ter, mas também não jogamos sozinhos. Jogámos contra uma boa equipa.»

[Tinha dito que queria que o Benfica transportasse a regularidade do jogo com o Ajax para o jogo com o V. Guimarães. Isso foi alcançado na plenitude?]

«Naquilo que foi a vontade dos jogadores, no que sentimos na preparação no treino e na forma como abordámos o jogo, sim. Mas também sabíamos que, pela exigência do jogo com o Ajax para a Liga dos Campeões, a equipa não ia dar uma resposta na mesma plenitude que deu no jogo com o Ajax. E nós tínhamos essa certeza. Daí a equipa resguardar-se um bocadinho mais quando não tinha bola. Mas estamos muito satisfeito da resposta que deram, sabendo que estariam pela exigência do jogo com o Ajax.»