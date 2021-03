Após ter sido operado ao tendão de Aquiles em Madrid, Andreas Samaris não voltará a jogar esta temporada. O internacional grego deixou uma mensagem aos adeptos do Benfica através das redes sociais, referindo que «voltará melhor que nunca».



Além disso, o médio de 31 anos pediu aos adeptos para se manterem ao lado da equipa.



«Queridos benfiquistas, gostava de vos dar uma explicação sobre a minha situação: vou parar até ao final da época, fruto de uma lesão que tem de ser tratada. É apenas um momento menos bom, que faz parte da carreira de um jogador. Mas com a nossa equipa, os meus colegas e vocês, adeptos incansáveis, ao meu lado, sei que vou superar. Sei que vou voltar melhor do que nunca. Durante os próximos meses, fora de campo, serei sempre mais um fiel, a lutar e a adorar o nosso manto sagrado. Vamos todos apoiar este clube de que tanto gostamos. Momentos maus acontecem aos melhores, mas a união faz a força. Como adeptos que somos e como vencedores que nunca deixaremos de ser. Força Benfica», disse.



Pode ver e ouvir a mensagem de Samaris no vídeo associado ao artigo.