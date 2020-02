A imagem de Samaris a aquecer para entrar em período de compensação em Kharkiv, frente ao Shakhtar Donetsk, na Liga Europa, dá bem conta do que tem sido a temporada do internacional grego. Depois de ter sido determinante na reviravolta do Benfica na temporada passada, recuperando a titularidade com a chegada de Bruno Lage, em janeiro de 2019, o médio tem vindo a perder preponderância e peso na equipa. Em 2020 soma apenas 33 minutos distribuídos por seis jogos.

Depois de ter começado a nova edição da Liga como titular [Gabriel lesionou-se na Supertaça], Samaris foi caindo no ranking de opções de Bruno Lage e, em dezembro, a sua ausência no onze já era questionada. Perdeu espaço para Gabriel, para Florentino e, a partir de janeiro, para Weigl. Em 2020, o internacional grego foi convocado para um total de oito jogos, em todas as competições, mas, tudo somado, conta apenas com pouco mais de meia-hora de jogo, cerca de 33 minutos, já contabilizando o jogo de Karkhiv. O jogo em que somou mais minutos em 2020 foi no Dragão, no clássico com o FC Porto (2-3), tendo rendido Weigl para jogar os últimos 14 minutos.

Foi precisamente uma volta antes deste jogo no Dragão, no clássico da Luz, que Samaris começou a perder espaço nas opções de Lage. O internacional grego estreou-se na primeira jornada, frente ao Paços de Ferreira, como titular (78m). Depois voltou a entrar de início no embate com o Belenenses e até jogou os noventa minutos. No jogo com o FC Porto, voltou a integrar as primeiras opções, mas foi substituído [por Taarabt] ao intervalo.

No final do jogo, Bruno Lage saiu em defesa do grego. «Arriscar mais cedo, como? Ia tirar o Samaris à meia-hora? Um jogador que me ganhou um campeonato na época passada?».

A verdade é que o internacional grego nunca mais jogou com regularidade. Aliás, depois deste jogo, esteve quatro jornadas consecutivas sem somar minutos e só voltou a calçar, um mês depois, mas na Taça da Liga.

Depois desse primeiro clássico com o FC Porto, Samaris só voltou a jogar 90 minutos por uma vez, na goleada frente ao Portimonense (4-0). De resto, foi titular em mais quatro jogos em que acabou por ser substituído [a última a 3 de dezembro de 2019, frente ao Sp. Covilhã], participo em mais nove jogos como suplente e esteve cinco vezes no banco sem ser utilizado.

Tudo somado, Samaris, conta com 17 jogos, mas apenas 601 minutos, com uma média de 35 minutos por jogo. No final de dezembro, Bruno Lage já dava explicações para a ausência notada do grego.

Uma média que caiu acentuadamente em 2020. Samaris foi convocado para oito jogos, foi utilizado em apenas seis e, nesses seis, somou apenas 33 minutos, o que perfaz uma média de 5,5 minutos por jogo. Jogou 8 minutos frente ao V. Guimarães (1-0), 1 minuto frente ao Desp. Aves (2-1), 5 minutos frente ao Rio Ave (3-2), 14 minutos no clássico com o FC Porto (2-3), mais 4 no empate com o Famalicão (1-1), para a Taça, e, agora, mesmo com Gabriel lesionado e Weigl castigado, somou mais um minuto na estreia na Liga Europa.