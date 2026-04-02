Samuel Dahl, lateral do Benfica, olha para os últimos sete jogos da Liga como finais, mantendo ainda, apesar de ter ficado de fora da última convocatória, a ambição de estar no Mundial 2026.

A poucas horas do arranque da 28.ª jornada da Liga, o Benfica segue no terceiro lugar da Liga, com os mesmos 65 pontos do bicampeão Sporting, segundo, com menos um jogo, ambos a sete pontos do líder FC Porto.

«Temos sete jogos para jogar e são sete importantes finais. Vamos lutar até não ser matematicamente possível. Faltam sete jogos, são muitos pontos», disse o lateral à margem de uma sessão de autógrafos, com Ivanovic, promovida pelo clube numa superfície comercial de Lisboa.

O internacional sueco abordou ainda a sua expectativa em relação à convocatória para o Mundial 2026, após os nórdicos terem assegurado o apuramento, no play-off, com um triunfo por 3-2 frente à Polónia, selado com um golo de Viktor Gyökeres.

«Foi divertido terem ganho, gostava de poder dizer termos ganho. Vou lutar como tenho feito até agora para ser convocado», vincou o jovem lateral.

O sueco, que chegou ao Benfica por empréstimo da Roma, tendo o clube português exercido a opção de compra, é um dos jogadores mais utilizados por José Mourinho, a quem não poupa elogios. «É fantástico ir todos os dias para o centro de treinos e tê-lo como treinador. Cresci muito com ele, deu-me muita confiança ao longo da época e espero continuar a crescer», destacou ainda Dahl.