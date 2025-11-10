A presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, disse esta segunda-feira que Andreas Schjeldrup, jogador do Benfica, cometeu «um erro muito grave», com a partilha de um vídeo sexual com menores, mas também anuncia que o jovem jogador não será punido na seleção.

«Schjelderup cometeu um erro. Um erro muito grave que acarreta responsabilidade criminal. Agora, precisa de se defender num julgamento por confissão, que terá lugar a 19 de novembro. Entrei em contacto com o seu advogado e recebi um bom panorama do caso. Estamos muito confiantes na nossa avaliação de que não devemos impor quaisquer sanções adicionais», referiu a dirigente à TV2 da Noruega.

A responsável máxima do organismo norueguês, advogada e antiga internacional norueguesa, revelou ainda ter tido conhecimento do caso no sábado e que a matéria foi detetada pelo filtro automático do Snapchat e, dessa forma, chegou à polícia.

«Estou a pensar em Schjelderup, nos envolvidos no caso, estou a pensar em Stale [selecionador] e espero que a imprensa se refira ao processo-crime em curso. Trata-se de um julgamento por confissão, pois ele confessou. Estamos contentes com isso. Que esteja a assumir a responsabilidade num caso que afeta muitos jovens», acrescentou.

O jogador do Benfica, de 21 anos, admitiu ter há algum tempo partilhado no Snapchat um vídeo ilegal e impróprio, com a duração de 27 segundos, com conteúdo sexual envolvendo menores.

«Schjewlderup estará aqui e fará parte da seleção», garante selecionador

Entretanto, o selecionador da Noruega, Stale Solbakken, também comentou o caso esta segunda-feira, apontando no mesmo sentido da federação.

«Fez uma grande asneira. O Andreas sabe-o muito bem. Tem dialogado com a polícia desde o primeiro dia. Assumiu e forneceu todas as informações que deveria dar. Ele estará aqui e fará parte da seleção. Não há dúvidas sobre isso», disse Solbakken.

O treinador norueguês adiantou também que o internacional, que será o último futebolista a juntar-se à concentração, tem todo o apoio dos jogadores, treinadores e outros responsáveis.

Segundo avança a imprensa norueguesa, o internacional nórdico será sujeito a uma multa ou a uma pena de prisão até um ano, sendo que o caso será julgado no Tribunal Municipal de Copenhaga ainda este mês.

«Só vi os primeiros segundos do vídeo e não percebi o que acontecia depois. Um amigo meu disse-me imediatamente que era ilegal estar a partilhar e por isso apaguei logo. Na altura não pensei nas consequências, nem de estar a partilhar algo que poderia ser ilegal. Mas, deveria ter percebido a gravidade da situação», lê-se numa mensagem de Schjelderup publicada numa story no Instagram.

O extremo norueguês assumiu «total responsabilidade», acrescentado que cooperou com a investigação desde o início, garantido que sempre disse a verdade e que espera ser sentenciado, embora com pena suspensa de prisão.

«Estou acusado e provavelmente serei sentenciado. Gostava de poder voltar atrás no tempo e de poder corrigir o meu erro. Peço sinceras desculpas pelo meu erro», frisou ainda o jogador do Benfica.

Nascido em Bodo, no norte da Noruega, Andreas Schjelderup assinou pelo Benfica em 2022/23, depois de ter dado nas vistas no Nordsjaelland, emblema que viria novamente a representar, por empréstimo, em 2023/24.