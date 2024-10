Ao sétimo jogo pela equipa principal, Andreas Schjelderup estreou-se a marcar pelo Benfica na goleada ao Rio Ave (5-0), do último domingo. O jovem dinamarquês, que está nomeado para o prémio Golden Boy, deixou uma mensagem nas redes sociais após o primeiro golo com a camisola encarnada na Luz.



«Esperei muito tempo por este [golo). Feliz por marcar o meu primeiro golo na Luz», escreveu o avançado de 20 anos na rede social Instagram.



De resto, Bruno Lage abordou o primeiro golo de Schjelderup de águia ao peito e deixou-lhe elogios. ««Claro que é importante para ele o golo, mas o mais importante é ele sentir a confiança da nossa parte e ir trabalhando. Porque não é fácil representar o Benfica, independentemente de estar nomeado ou não para o Golden Boy. É um jovem com enorme talento, como temos muitos outros. O importante é continuar a treinar, a fazer o seu caminho de forma tranquila e cada momento corresponder», disse, após a partida.



Recorde o primeiro golo de Schjelderup pela equipa principal do Benfica: