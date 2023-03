Andreas Schjelderup assinalou nas redes sociais a estreia pela equipa principal do Benfica, no último domingo contra o Marítimo.



«Estou muito feliz pela minha estreia ao serviço deste clube fantástico», escreveu o avançado nas redes sociais.



O norueguês entrou nos minutos finais na visita dos encarnados aos Barreiros tal Casper Tengstedt, outro dos jogadores contratados no mercado de janeiro.



Recorde-se que o Benfica venceu o Marítimo, no Funchal, por 3-0 com golo de João Mário e um bis de Neres.