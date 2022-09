Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 1-0, em Vila Nova de Famalicão, em jogo da sexta jornada da Liga:



«Estou muito contente pela vitória. Não foi um teste fácil. É sempre difícil jogar entre jogos da Liga dos Campeões. Hoje foi diferente também porque jogámos de tarde, com a luz a diminuir e com mais de 30 graus. Poderíamos ter tornado o jogo mais fácil, tivemos três ou quatro grandes ocasiões para marcar. Depois foi preciso paciência. Não concedemos qualquer oportunidade de golo ao oponente. Foi uma vitória merecida.



Cada jogo é um desafio e temos de respeitar cada um dos adversários. Tivemos de esperar pelo golo. Hoje não fácil. Quando jogas às 15h00, é diferente. Estou muito feliz porque mostrámos muito boa atitude e lutámos até final. Não espero vitórias fáceis. Cada jogo é duro e hoje foi um bom exemplo.



[Sobre as três substituições imediatamente depois do golo]: «Já estava planeado. Estava a sentir que precisávamos e energia e por isso, coloquei três jogadores frescos. O golo não era motivo para cancelar as substituições.



Estreia do Draxler? Fiquei muito feliz. A última vez que ele tinha jogado havia sido em março, há muito tempo. Ele não teve pré-época e fez apenas alguns treinos connosco. Foi o primeiro passo, mas ainda tem trabalho para fazer até ficar em forma. Fico contente, foi um bom dia para ele porque pôde jogar 45 minutos.»



[Acerca das 11 vitórias seguidas]:



«Significa que somos capazes de ganhar jogos. O início é sempre difícil e ganhar várias vezes é um bom sinal para a equipa. Não vamos ganhar quarta-feira porque ganhámos 11 jogos. Vai ser um jogo difícil. Temos três dias para preparar esse jogo difícil em Turim.»