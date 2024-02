Roger Schmidt revelou que Casper Tengstedt já voltou aos treinos e está mais perto de regressar à competição depois de cerca de um mês ausente. Em sentido contrário, Gianluca Prestianni sofreu uma lesão no tornozelo e vai parar cerca de três semanas, adiantou o treinador do Benfica.



«O Marcos Leonardo já conseguiu mostrar a sua qualidade, mostrou que é um bom jogador e que consegue ligar bem com os companheiros. Estamos a tentar fazer com os outros atinjam uma boa forma física. Com o Arthur Cabral, o Marcos e o Tengstedt, que já está a treinar com a equipa, acho que temos mais opçõe para usarmos o jogador certo no momento adequado. Estão todos a treinar bem. O Marcos Leonardo tem tido um comportamento tático bom, assim como os outros», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, da 20.ª ronda da Liga.



«O Rollheiser tem descansado depois da temporada na Argentina, mas jogou contra o Estrela da Amadora e acho que conseguiu entender bem os colegas. Infelizmente o Prestianni tem um problema no tornozelo e, muito provavelmente, vai ficar de fora umas três semanas. Mas será importante no futuro. Estamos muito felizes com os reforços, assim como com Bah e Neres, que recuperaram das respetivas lesões. O nosso desafio agora é conseguir ter estes jogadores todos em campo no momento mais adequado. Temos um calendário muito apertado e o desafio é esse», acrescentou.



O técnico alemão deixou ainda no ar a possibilidade de fazer alterações na equipa frente ao emblema de Barcelos.



«É preciso ter em consideração várias coisas. Acho que estamos a viver uma boa fase, estamos frescos e temos jogo no próximo domingo. Isso não é um problema. Sabemos que três dias entre os jogos não é um problema, mas quando estamos a jogar a grandes distâncias daqui, precisamos de muito tempo. Gosto de tomar as melhores decisões para cada jogo, mas todo o plantel está pronto para entrar em campo nas próximas semanas. Temos muitas opções, mas é preciso encontrar a melhor abordagem para cada jogo. Precisamos de muitos pontos, estamos devidamente preparados», destacou.



O duelo entre o Benfica e Gil Vicente está agendado para as 18h00, deste sábado, na Luz.