Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Famalicão:

«Em primeiro lugar, quero parabéns ao Famalicão, mereceu a vitória. O Famalicão esteve bem, fez uma boa exibição, esteve muito compacto, teve melhores oportunidades e mereceram. Para mim é difícil explicar o que aconteceu. Os jogadores estavam muito motivados para este jogo e estiveram muito bem na pré-época. O nosso jogo não foi bom, falhamos coisas básicas, como os duelos e as segundas bolas, ao contrário da pré-época, hoje falhamos tudo.

O jogo ficou mais difícil, começamos a perder confiança e acabámos por não jogar o que podíamos. O nível dos jogadores não esteve no normal e claro que isso é da minha responsabilidade.

[Facilidade do Famalicão colocar a bola nos avançados] Não estivemos compactos, agressivos e a não ocupamos da melhor forma os espaços, foi isso que vimos hoje no campo. O Famalicão tinha muito tempo para pensar o jogo e conseguia jogar entre linhas. Hoje perdemos muitos duelos, deixamo-nos antecipar, etc. Hoje falhámos muitas coisas e isso foi uma delas.

[contestação dos adeptos] Queríamos começar a época de forma positiva e é normal que os adeptos estejam desapontados. Os adeptos do Benfica têm sempre as expetativas altas e o importante é já no próximo jogo dar a volta. Este jogo já não conseguimos ganhar, estamos desapontados, mas temos de pensar já no próximo.»