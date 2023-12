Roger Schmidt assistiu à vitória do Sporting sobre o FC Porto no clássico de Alvalade, na passada segunda-feira, mas não falou especificamente sobre os rivais, alargando a sua análise à qualidade e competitividade do futebol português.

Numa semana em que o Benfica ganhou ao Sp. Braga e o Sporting ganhou ao FC Porto, Schmidt fugiu à questão sobre quem é o mais forte candidato ao título nesta altura.

«Já disse isso várias vezes, a competitividade entre os clubes em Portugal é muito dura, temos várias equipas muito boas, com capacidade para lutar por títulos em Portugal, mas as outras equipas em competição também são muito boas, é muito difícil conseguir pontos», começou por destacar o treinador alemão.

A pergunta era especificamente sobre os quatro primeiros classificados, face aos resultados da última ronda, mas o treinador perde-se na tradução. «São equipas muito bem organizadas, com treinadores de qualidade. Penso que o nível em Portugal é muito elevado e isso também se vê a nível internacional. Para as equipas de outras ligas nunca é fácil defrontar equipas portuguesas. Há uma grande competência e nos jogos da nossa liga é a mesma coisa», destacou ainda.