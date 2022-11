Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota para a 12.ª jornada da Liga:

«Penso que fizemos um bom jogo. Sabíamos que não era fácil jogar aqui. O Estoril está a fazer uma boa época, sólida na defesa e só sofreu dez golos nos 11 jogos anteriores. A chave foi marcar o primeiro golo e depois aproveitar o momento para marcar o segundo e o terceiro golos antes do intervalo.

O nosso desempenho foi bom e a atitude dos jogadores também. A concentração esteve presente e os suplentes que entraram estiveram bem. Foi uma exibição ao mais alto nível e merecemos ganhar.»

[Segredo do Benfica?]

«Não há segredo. Tentamos sempre preparar-nos para o jogo seguinte. Cada jogo é um desafio novo e tentamos preparar-nos muito bem. Não ganhamos jogos porque ganhámos jogos antes. (…)

Se formos capazes de marcar primeiro, há que usar esse momento para não deixar que o adversário volte ao jogo e penso que somos bons nisso. Estamos a defender bem e a marcar golos.»

[Benfica tem o caminho aberto para o título?]

«[risos] Em que jornada estávamos hoje? Penso que na 12.ª. Faltam 22 jogos, 66 pontos. Estamos oito pontos à frente, por isso ainda não somos campeões. Ainda falta muito, estamos numa situação boa, claro que o nosso objetivo é sermos campeões, estamos a jogar bem, mas o desafio passa por fazê-lo durante toda a época. Sermos consistentes, concentrado, disciplinados. É isso que temos de fazer durante toda a época e se isso acontecer teremos hipóteses.»