O Benfica vai continuar com um calendário muito apertado nos próximos dias, mas Roger Schmidt defende que não é altura de priorizar competições. Para o treinador o elevado número de jogos é um bom sinal e a solução passa por poupar os jogadores mais desgastados e apostar nos mais frescos.

«A minha prioridade é sempre o próximo jogo, acho que já o mencionei. Não posso priorizar competições, não podemos escolher o calendário, o calendário é o que é. Estamos satisfeitos por termos um número elevado de jogos a disputar porque isso quer dizer que nós estamos a participar nas competições. Nas últimas semanas, não posso precisar, mas penso que jogámos dez jogos de forma consecutiva, sem descansar mais de três dias, portanto, é uma carga pesada para os jogadores, mas temos de lidar com isso», destacou o treinador alemão em conferência de imprensa.

A verdade é que a equipa demonstrou alguns problemas físicos numa altura crucial da temporada em que defrontou o Sporting e o FC Porto. «Temos de aceitar esta fase que passámos com o FC Porto e Sporting. Tivemos algumas dificuldades com a forma física, mas na quinta-feira demonstrámos que, com concentração, com preparação e atitude, podemos igualmente tentar estar preparados para o próximo jogo. É a nossa tarefa. Esta semana, como na semana passada e nas últimas sete ou oito semanas. Será a nossa tarefa até ao final da época, vamos deixar tudo em todas as competições. Amanhã contra o Estoril vai ser igual», acrescentou.

Uma rotação do plantel que o treinador tem vindo a implementar. Nos últimos três jogos nunca repetiu o mesmo onze. «O facto de mudar jogadores é por jogarmos a cada três dias, é perfeitamente normal. Temos um bom plantel, temos muitas opções. Tento sempre ter todos os jogadores em boa forma física, às vezes tenho de os deixar descansar, noutras vezes têm de jogar», comentou.

Além disso também há o risco de lesões. «Especialmente nesta fase temos de ter algum cuidado para que os jogadores que estejam a jogar de forma mais regular tenham descanso e também para prevenir eventuais lesões. Jogam cinco ou seis jogos, sem qualquer descanso, com apenas três dias de intervalo entre os jogos, é um risco para os jogadores. Tudo isto faz parte da tomada de decisão do treinador. Quando escolho os titulares para cada jogo é essa a abordagem que faço», explicou.

Uma opção facilitada pela qualidade do plantel que Schmidt tem à disposição. «Pensamos de forma muito profissional, acho que o departamento médico também está a funcionar muito bem. Tentamos sempre reunir informação para tomarmos a decisão mais apropriada para cada contexto. Tenos capacidade para mudar jogadores e manter o nível e a qualidade para vencer jogos. É algo que temos de fazer até ao final da época, especialmente quando temos um número elevado de jogos para disputar», referiu ainda.