Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Arouca no Estádio da Luz para a 1.ª jornada da Liga 2022/23:

[Técnico dos encarnados foi questionado sobre o porquê de ter deixado sair Pizzi, que lhe deixou elogios numa entrevista ao canal 11. Assessor de imprensa do futebol do Benfica lembrou que o médio disse que foi o próprio que pediu para sair por entender que o ciclo no clube tinha chegado ao fim. Depois, Schmidt comentou:]

«Treinei-o durante duas ou três semanas. É uma grande pessoa e um grande jogador. Vamos sentir a falta dele e já sentimos nos treinos e enquanto equipa. Mas foi uma decisão dele e temos de respeitar essa decisão. Mas estou muito feliz por tê-lo conhecido e desejo-lhe o melhor no seu novo clube.»

[Diego Moreira ficou de fora e nesta sexta-feira só tinha Neres e Rafa como alas puros, embora tenha também usado na pré-época Chiquinho e João Mário nesta posição. Precisa de reforçar a equipa neste setor?]

«Os nossos alas são os nossos laterais. Mas jogamos com os jogadores na zona intermédia do meio-campo ofensivo. Penso que os jogadores têm estado bem. O Diego Moreira também esteve bem na pré-época e hoje teve algum descanso para jogar amanhã na equipa B e ter ritmo de jogo como o António [Silva]. Temos de olhar por estes jogadores que estão muito próximos da primeira equipa mas que também precisam de minutos para melhorar. Temos David Neres, João Mário, Chiquinho, Diego e o Rafa também pode jogar nesta posição. Estou feliz com os médios-ofensivos, porque são muito criativos, conseguem combinar bem uns com os outros e todos podem marcar golos, como o Rafa hoje. Há muitos jogadores envolvidos em golos e assistências, o que é sempre bom sinal e quer dizer que não somos muito previsíveis.»