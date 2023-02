Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Boavista (3-1), no Estádio da Luz, no jogo que encerrou a 21.ª jornada da Liga:

Normalmente mantém uma postura muito séria nos jogos, mas esta noite festejou o primeiro golo de forma entusiástica. Foi um alívio?

- Claro que sim, vocês sabem como é. Temos noventa minutos para marcar mais um golo do que adversário. Quando marcámos o primeiro golo, já não sei bem em que minuto foi, aos 55 minutos, ainda tínhamos mais trinta minutos. Claro que fiquei contente por marcarmos, os jogadores tinham investido muito para marcar, claro que foi um grande alívio.

O Benfica concedeu um golo na primeira oportunidade do Boavista, depois desperdiçou um penálti. Foi um momento difícil?

Hoje não foi tudo perfeito, o adversário só precisou de uma oportunidade para marcar, falhamos o penálti, desperdiçamos oportunidades na primeira parte, sobretudo no início da segunda. Neste tipo de jogos tens de esperar, nem tudo sai de forma perfeita. Um bom jogo é quando marcas cedo e decides o jogo, aí sabes que vais ganhar. Mas num jogo como o desta noite, são um desafio e mostrámos que também estamos prontos para este tipo de jogos.

Houve uma entrada dura sobre o Rafa na primeira parte, acha que o árbitro devia ter ido rever as imagens?

- É difícil para mim, ainda não vi as imagens. Só vi o lance no momento, não posso comentar.