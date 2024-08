O mercado de transferências foi o principal tema da conferência de imprensa de Roger Schmidt. Além de ter abordado o caso de João Mário, o treinador do Benfica confirmou a chegada de Zeki Amdouni para o ataque, mas recusou abordar a situação de Issa Kaboré.



«Primeiro temos de esperar porque ainda não assinaram pelo Benfica. É verdade que o Amdouni já está cá e esperamos contar com ele. Está muito perto de ficar fechado. Pode dar-nos qualidade no ataque, é versátil, pode jogar como segundo ataque, na ala ou como referência. Era o perfil que procurávamos no mercado. Estamos felizes», começou por dizer.



«Não posso falar sobre outros jogadores. Temos de esperar mais um pouco. Estamos no mercado à procura de um lateral-direito. Disse na semana passada que temos de ter equilíbrio no plantel. Neste momento temos apenas o Bah para jogar como lateral-direito. Em geral, acho que o mercado está a agitar-se. Há muio ruído, muitas notícias e muito interesse nos nossos jogadores. O interesse nos nossos jogadores não significa que vamos vendê-los ou que os jogadores querem sair. Temos de ter um plantel o mais perfeito possível no fim desta janela de mercado. Já fizemos quatro transferências, vendemos quatro jogadores e talvez tenhamos mais uma ou duas movimentações até ao fecho da janela. Só posso falar do Zeki, mas o meu foco está no jogo de amanhã [sexta-feira]», acrescentou o alemão.



Zeki Amdouni prepara-se para deixar o Burnley e assinar pelo Benfica, tendo chegado na última quarta-feira a Lisboa. Por sua vez, Issa Kaboré vai chegar à Luz por empréstimo do Manchester City sem opção de compra incluída, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O Benfica joga esta sexta-feira frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, no jogo que abre a ronda quatro da Liga. O pontapé de saída está agendado para as 20h15.