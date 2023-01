Gonçalo Ramos continua a recuperar de um problema muscular e vai falhar a visita do Benfica a Arouca, esta terça-feira, em jogo da 18.ª jornada da Liga, mas Roger Schmidt anunciou, em conferência de imprensa, que o reforço Casper Tengstedt já está pronto para ajudar a equipa.

«O Gonçalo tem um pequeno problema muscular, está fora amanhã, esperamos que possa estar pronto para sábado [receção ao Casa Pia]. É uma lesão menos grave do que esperávamos, estamos contentes com isso, pensámos inicialmente que poderia ser mais grave e é isso é positivo», começou por enunciar o treinador na conferência de antevisão do jogo com o Arouca.

A alternativa no ataque pode passar por Musa, mas o treinador também abriu as portas para Casper Tengstedt. «Temos estado a preparar o Casper [Tengstedt] e o Andreas [Schjelderup] muito bem nas últimas duas semanas e meia, temos de compensar o período de paragem que tiveram. Eles têm de fazer trabalho extra, não estavam preparados para uma época longa. Nem estavam a treinar quando assinaram. Agora estão em melhor forma, e amanhã, nesta situação, acho que será bom termos o Casper na equipa», explicou ainda.