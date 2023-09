David Neres já ultrapassou os problemas físicos que o condicionaram no arranque da temporada, mas continua sem espaço no onze de Roger Schmidt, sendo solução apenas a partir do banco. O treinador alemão explica a ausência do brasileiro com a forte concorrência que Di María e Rafa Silva têm proporcionado na mesma posição.

«Na frente de ataque procuro encontrar sempre o melhor equilíbrio, mas neste momento é óbvio que tanto o Angel [Di María], como o Rafa estão em grande forma. Têm estado muito bem com a bola, têm marcado golos, têm feito assistências e têm trabalhado muito para integrar o processo de pressão, portanto, eles têm estado muito bem», começou por destacar na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo com o Portimonense.

Além da concorrência, Schmidt refere que as suas opções também estão relacionadas com o equilíbrio da equipa. «Além disso, procuramos encontrar o equilíbrio certo para a equipa, para não sermos demasiado ofensivos ou demasiado defensdivos. A situação atual é esta, tenho sempre de tomar decisões quanto ao melhor onze para cada jogo. É a mesma situação que expliquei em relação ao Arthur [Cabral]. Há bons jogadores para cada posição. Às vezes os jogadores estão muito bem, mas precisam de ter paciência. Essa é a situação do David», acrescentou.

David Neres começou a época com limitações físicas, mas Schmidt garante que essa situação está resolvida e conta com o brasileiro para os próximos jogos. «A nível físico ele está outra vez bem, não apresenta queixas. De certeza que vai estar apto para as próximas semanas, vamos ter muito jogos», destacou ainda.