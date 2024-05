Roger Schmidt, ao contrário de Rafa Silva, acredita que Angel Di María pode continuar mais uma temporada ao serviço do Benfica. O treinador alemão deixou esse desejo bem patente na conferência de imprensa que se seguiu à goleada ao Arouca (5-0), naquele que foi o último jogo da temporada no Estádio da Luz.

«Ainda há esperança que fique, acho que ainda não tomou a sua decisão. Elogio muito o Rafa, mas com Di María é o mesmo. Tem uma grande carreira, mas ainda está em grande forma. Fez uma grande época, com muitos golos e assistências e assumiu responsabilidades no nosso jogo», começou por destacar.

O campeão do Mundo tinha decidido fazer uma época no Benfica e depois regressar à Argentina para acabar a carreira, mas a violência no seu país, particularmente na sua cidade natal, podem fazer Di María mudar de planos.

«Ele queria ficar pelo menos uma época e depois acabar a carreira na Argentina, mas penso que neste momento está tudo em aberto e, como seu treinador, seria ótimo trabalhar mais uma época com ele, porque ele ainda está num nível de topo. Vamos ver o que acontece», destacou ainda Schmidt.