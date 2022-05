Tal como Ricardo Horta, Mario Götze é um dos alvos do Benfica para reforçar o plantel em 2022/23, tal como o Maisfutebol escreveu. Ora, Roger Schmidt foi questionado acerca da possibilidade de recrutar o campeão do Mundo pela Alemanha ao PSV, o seu anterior clube antes de chegar à Luz.



«Vamos ver», referiu o germânico em entrevista ao jornal «Westfalen-Blatt», não desmentindo o interesse no médio ofensivo.



O técnico das águias teceu elogios à qualidade de Götze, acrescentando que este fez «uma época muito forte» em 2021/22.



«Disputou 52 jogos oficiais e fez um jogo extraordinário na final da Taça com o Ajax. A sua segurança com bola e capacidade de decisão são excecionais. É alguém que liga o jogo e torna os jogadores à sua volta melhores», elogiou.



Recorde-se que o jogador de 29 anos termina contrato com o clube de Eindhoven em 2024.