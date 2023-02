O Benfica reforçou o ataque com as chegadas do dinamarquês Casper Tengstedt e de Gonçalo Guedes. Roger Schmidt passa a ter mais opções, mas vai ser mais complicado manter todos os jogadores satisfeitos quanto aos minutos de jogo. O treinador alemão recorda que o plantel está mais reduzido, em relação ao início da época, e também defende que a concorrência só pode fazer bem à equipa.

«É mais fácil com 21 jogadores do que com 37. Quando jogamos, claro que precisamos de ter opções. Há sempre altos e baixos na forma dos jogadores, há suspensões, castigos... Na terça-feira, por exemplo, não tivemos Rafa, Gonçalo Ramos, Draxler, e mesmo assim entrámos com um bom onze inicial», começou por comentar, no decorrer a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Casa Pia.

O treinador lembrou, depois, que este mês, além da Liga, também haverá um jogo da Taça de Portugal e também regressa a Liga dos Campeões. «Quando se joga futebol em várias competições é preciso opções. Todos os jogadores merecem jogar, e diz-me a experiência que é bom que haja concorrência para levar os jogadores ao seu máximo. Os titulares estão pressionados porque há jogadores que também querem entrar no onze. Isso é bom para nós», acrescentou.

Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup foram os primeiros reforços a chegar, ainda antes da abertura do mercado, mas ainda não tiveram oportunidade de se estrearem. «Agora estão a retomar todas as competições... Jogamos Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões. Temos trabalhado com eles nas últimas semanas. Não podem estar a cem por cento neste momento, como já disse, eles estavam de férias, estavam sem competir, mas estão muito melhores do que estavam quando chegaram, já se habituaram aos colegas de equipa e terão oportunidades num futuro próximo», explicou.

O treinador deixa antever que as estreias não vão tardar, mas quer garantir primeiro que os jogadores estão em forma. «O meu trabalho é garantir que estão prontos para jogar quando chegar o momento. É o que estamos a fazer. Queremos que estejam em forma para quando jogarem», referiu ainda.