Em caso de vitória no clássico desta sexta-feira com o FC Porto no Estádio da Luz, as águias ampliam para 13 os pontos de vantagem sobre o atual campeão nacional e dão mais um passo importante rumo à conquista do campeonato que lhe escapa desde 2019.

Apesar disso, Roger Schmidt recusou que o título fique entregue mesmo se esse cenário se concretizar. «Já sabem a minha resposta. Claro que não! É claro que estamos na 27.ª jornada e que temos dez pontos de vantagem e que, se ganharmos, a probabilidade de sermos campeões é mais elevada do que sem a vitória. Claro que é um jogo importante, mas não seremos já campeões se ganharmos e nunca senti que já sejamos campeões», afirmou o treinador do Benfica numa curta conferência de imprensa de antevisão a um dos jogos mais importantes da época.

Os encarnados chegam a esta partida num momento melhor do que os azuis e brancos, mas Schmidt também não quis assumir o favoritismo da sua equipa. «Já respondi algumas vezes a questões sobre favoritismos. Não me importa que é ou não favorito. Como disse, estamos completamente concentrados no nosso plano de jogo. (...) A situação na Liga é bastante clara. Estamos dez pontos à frente à 27.ª jornada. Jogamos em casa com o FC Porto e claro que não podemos ignorar que é um jogo muito importante para as duas equipas. Nós e também o FC Porto temos uma grande oportunidade, temos de esperar pelos 90 minutos e depois haverá uma situação nova», apontou.