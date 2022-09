O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considerou que não é «bom» nem «necessário» tirar-se a camisola do clube que se apoia no estádio, mas também considerou a regra, não deixando de sublinhar, porém, que esta deve ser pensada em prol dos adeptos, do futebol e das crianças que seguem desde tenta idade o desporto.

Schmidt abordou assim o episódio da criança que viu o jogo em tronco nu em Famalicão, no passado sábado, no jogo da 6.ª jornada da I Liga.

«Com certeza, não é aceitável, penso que é um rapaz jovem e tirar a camisola no estádio penso que não é bom, também não é necessário. Mas penso que isso depende da regra, penso que há uma regra em que não podem vestir a camisola em determinadas zonas do estádio, mas temos de pensar sobre a regra. Não é bom para os adeptos, para o futebol e, em especial, para as crianças», referiu o técnico alemão, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da ronda sete da I Liga.

Schmidt admitiu ainda que esteve algo «tenso» antes da fotografia tirada pelo plantel, em apoio ao jovem adepto em questão, mas que gostou do resultado final.

«Para ser honesto, eu gosto da fotografia. Antes, eu estava um pouco tenso, se seria uma boa ideia, mas depois quando vi a fotografia (risos), estava uma boa fotografia, uma boa declaração por parte dos nossos jogadores e mostra o quão ligados eles estão aos nossos adeptos, apoiam-nos muito e os jogadores tentam dar tudo para mostrar aos adeptos que devem ter orgulho em vestir a camisola do Benfica. É uma boa mensagem e eu gosto da fotografia», afirmou.

A propósito do caso, o Famalicão negou responsabilidades no sucedido, explicando a situação e exigindo um pedido de desculpas da Liga e por parte do Governo. O treinador dos famalicenses, Rui Pedro Silva, referiu na antevisão ao jogo com o Casa Pia, na sexta-feira, que este não foi um assunto para o plantel durante esta semana.

Também na sexta-feira, a Liga informou os diretores de segurança dos clubes sobre orientações de acesso e permanência nos estádios, num encontro que surgiu após esse caso no Famalicão-Benfica.

O Benfica-Marítimo joga-se a partir das 18 horas de domingo.