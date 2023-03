Rafa Silva falhou o jogo do Benfica na Madeira por doença, mas estará de regresso para o jogo contra o Vitória, da 25.ª jornada da Liga. Ainda que o português não esteja totalmente recuperado, Roger Schmidt garantiu que este fará parte da convocatória.



«O Rafa treinou ontem [quinta-feira], mas ainda não está a 100 por cento. Teve uma gripe forte, esteve uns dias de fora, mas fará parte da equipa amanhã [sábado]», disse o alemão, em conferência de imprensa.



O técnico dos encarnados recordou ainda o jogo da primeira volta, no D. Afonso Henriques, que terminou sem golos e deixou elogios aos vimaranenses.



«É um jogo complicado. Sabemos isso desde a partida da primeira volta. Esse foi um jogo duro que acabou empatado. Nas últimas semanas o Vitória tem estado muito bem. No geral o Vitória tem feito uma boa época. É um adversário agressivo, que defende de forma aguerrida e não vamos ter muitas oportunidades. O Vitória sofreu 24 golos em 24 jogos. Antes da seleção, temos uma grande motivação de fazer um grande jogo. Queremos os três pontos. Vamos precisar de uma grande exibição», referiu.



Roger Schmidt frisou que é preciso «paciência» para superar a boa organização do Vitória.



«Não marcámos no primeiro jogo e houve mérito do adversário. O Vitória mostrou que defende bem à frente da área, utiliza uma linha de cinco defesas e tem três atacantes que ajudam muito nas tarefas defensivas. Tem sempre muita gente atrás da linha da bola. Já enfrentámos situações idênticas na Liga, aliás, aconteceu isso no último jogo. É necessário termos paciência e já mostrámos que conseguimos encontrar soluções mesmo contra boas organizações defensivas. O desafio é encontrar o jogador certo para finalizar. Por outro lado, temos de estar organizados na pressão e não permitir contra-ataques. É algo que temos conversado e acho que estamos a evoluir nesse sentido», concluiu sobre o oponente nesta ronda da Liga.



O Benfica-Vitória joga-se este sábado, às 18h00, na Luz.