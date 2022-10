Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Estádio da Luz após o jogo com o Desp. Chaves:

[Empate do FC Porto motivou ainda mais a equipa?]

«Não sei. Já estávamos muito motivados para hoje. Estamos focados só nos nossos jogos. Cada jogo é difícil de vencer, não só para nós mas também para as outras equipas que lutam por títulos. Não foi uma motivação-extra. Soubemos disso, mas estivemos muito focados e não precisamos desse tipo de motivação-extra.»

[Estudou certamente a Liga portuguesa antes de chegar. Esperava chegar a esta fase da época oito pontos à frente do FC Porto e a jogar este futebol]

«Para ser sincero, não esperava nada. Estava completamente focado em treinar os jogadores para criar um bom espírito e para jogar um determinado tipo de futebol. Gradualmente fui também tendo as minhas experiências com outras equipas e na minha opinião a qualidade da Liga portuguesa é muito elevada, tal como a qualidade dos treinadores. Vejo equipas muito bem organizadas e capazes de jogar um futebol tático que faz com que ganhar os jogos seja difícil. Mas ainda não pensei se era possível ter 31 pontos à 11.ª jornada ou algo do género, porque não faz sentido. Tenho de estar muito focado em cada jogo e é por isso que não pensei nesse assunto. Honestamente, depois de três ou quatro meses em Portugal, tenho de dizer que a qualidade do futebol é elevada e ganhar títulos neste país é um grande desafio para as equipas.»