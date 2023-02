Roger Schmidt colocou um ponto final sobre a polémica saída de Enzo Fernández do Benfica, um dia depois do presidente Rui Costa ter revelado que o médio argentino forçou a saída para o Chelsea e não se mostrou comprometido com as aspirações do clube.

Em conferência de imprensa, foi perguntado ao treinador se, de alguma forma, sentiu «ingratidão» da parte do jogador. «Já falámos o suficiente sobre isso. A minha relação pessoal com ele foi sempre boa, apreciei sempre a forma como jogou pelo Benfica», começou por referir.

O treinador alemão destacou sempre o compromisso de Enzo Fernández nos treinos e nos jogos, mas a relação entre o jogador e o clube ficou comprometida nos últimos dias de mercado.

«Quanto aos últimos dias não posso julgar, não estive envolvido nas negociações. Agora o assunto está fechado e desejamos-lhe o melhor no Chelsea. Agora está feito e o meu foco está nos jogadores que estão aqui», destacou ainda o treinador.