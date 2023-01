Após a vitória por 3-0 em Arouca, Roger Schmidt abordou a saída de Enzo Fernández para o Chelsea e frisou que quer jogadores que gostem de jogar pelo Benfica, deixando críticas implícitas ao argentino.



«O Enzo saiu, o acordo está feito», começou por dizer na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca.



«Perder um jogador no inverno é sempre difícil. Hoje mostrámos que sem ele somos capazes de jogar bem. Os jogadores estão muito focados em somar pontos para que o Benfica seja campeão. O Benfica é muito maior do que um jogador. Precisamos de jogadores que gostem e que sejam apaixonados por jogar no Benfica. Quando um jogador decide sair e um clube paga a cláusula não podemos fazer nada. Temos jogadores de topo. A saída do Enzo é uma oportunidade para outros aparecem. Hoje o Chiquinho esteve muito bem por exemplo», acrescentou.



Refira-se que o negócio de Enzo Fernández para os ingleses do Chelsea ainda não foi oficializado.