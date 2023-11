Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o dérbi com o Sporting no Estádio da Luz:

«Quando o primeiro joga contra o segundo classificado, isso diz tudo sobre a importância do jogo. Também era claro que se ganhássemos passaríamos para primeiro, que é a posição em que queremos estar no fim do campeonato.

Ganhar o dérbi de forma mais bonita do que fizemos hoje é impossível. Foi muito dramático. Um jogo de futebol muito bom. A primeira parte teve muita intensidade e bom futebol. Falhámos oportunidades claras para marcar o primeiro golo e no último segundo na primeira parte sofremos o 1-0. Foi um golo mentalmente muito difícil para nós.

Na segunda parte, com o vermelho, tentámos tudo para ganhar. Acreditámos na nossa qualidade, que seríamos capazes de vencer e acreditámos na nossa qualidade. Na minha opinião, o que os jogadores fizeram foi fantástico.

Mostraram até ao último segundo que queriam ganhar. Esta fase muito muito difícil. Nos últimos sete dias fizemos três jogos fora. Não é fácil para os jogadores recuperarem e depois jogarem um dérbi nesta situação.

Mostrámos grande caráter, mentalidade e qualidade. Merecemos ganhar e estamos muito felizes.»

[Sobre o impacto de Tengstedt e os alegados assobios a Arthur Cabral quando entrou]

«Não me parece que tenham assobiado o Arthur Cabral. Não sei o que vai na cabeça deles, mas era importante meter jogadores frescos no ataque, porque o Sporting estava muito fechado à volta da área e estavam bem com muitos defesas.

Tentámos ter mais presença no centro do ataque e foi bom termos dois avançados no meio, precisamente pelo golo que marcámos no últimos segundo. Estou feliz por ele e pela forma como tentaram influenciar o jogo.»