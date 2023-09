Roger Schmidt assume a desilusão pela derrota, em casa, diante do Salzburgo, na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas mais com o resultado final do que propriamente com a exibição. O treinador abordou ainda a expulsão de António Silva frente aos austríacos, considerando que faz parte do crescimento do jovem central.

Na véspera do jogo com o Portimonense, no regresso à Liga, a derrota com o Salzburgo continua a marcar o plantel do Benfica.

«O grupo está um pouco cansado e desiludido, porque perdemos um jogo importante em casa, mas a desilusão foi com o resultado, não com a exibição. Cometemos dois erros e desperdiçámos muitas oportunidades para marcar. Temos de lidar com isso, olhar em frente e tentar ganhar o próximo jogo, que será difícil. O Portimonense venceu o último jogo e está melhor do que no início da temporada, mas vamos estar preparados», começou por enunciar, este sábado, em conferência de imprensa.

Um jogo que ficou marcado pela expulsão madrugadora de António Silva que deixou, desde logo, o Benfica muito limitado.

«Ficou muito desiludido, foi um jogo muito emotivo. Quando algo assim acontece, um cartão vermelho no início do jogo, ele ficou a sentir-se um pouco responsável pelo que aconteceu no resto do jogo. Não foi algo propositado, foi um reflexo. Mas ele está preparado, depois destes dois dias e isto faz parte do seu crescimento, às vezes ajuda. Infelizmente não ganhámos esse jogo, mas ele é forte o suficiente, tem boa mentalidade, vai ultrapassar esta situação e vai voltar a estar num bom nível», comentou ainda.