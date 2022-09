Roger Schmidt, treinador do Benfica, analisa a goleada ao Marítimo (5-0), em jogo da sétima jornada da Liga:

«Fizemos um bom jogo. Agora vamos ter a pausa das seleções, vamos ter algum descanso. Colocámos muito esforço nas últimas semanas, e mostrámos uma grande atitude neste jogo. Marcámos golos muito bons, os jogadores mostraram muita alegria. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.»

[sobre as escorregadelas dos rivais] «Só pensamos em nós. Tentamos estar focados em cada jogo, para ganhar. Estamos no início da época, ainda faltam 27 jogos, nada é decisivo. Não olhamos para as outras equipas.»

[sobre o registo no arranque, a ameaçar recordes] «Para ser sincero gosto de estar no Benfica desde o primeiro dia. É um grande clube, com pessoas muito carinhosas e abertas, com as quais temos trabalhado muito bem. Os jogadores têm estado muito bem, e estou a gostar muito de estar aqui, a apreciar cada dia com a equipa. Não tinha expectativas quando cheguei. Sabia o que os adeptos esperavam, a responsabilidade do clube, e por isso tentamos estar focados sempre a preparar o próximo jogo da melhor maneira. É isso que temos feito. Estamos numa situação boa, um bom arranque é importante, dá confiança, torna tudo mais fácil, mas é apenas o início.»

[nesta altura o Benfica é o principal candidato ao título?] Perguntaram–me isso no inicio, e não me cabe a mim falar de favoritos. De momento estamos em primeiro, o que é bom, mas só fizemos sete jogos. Faltam 27.»