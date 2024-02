Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Gil Vicente por 3-0 na Luz:

[Sobre a opção de Florentino no onze]

«O Florentino é uma espécie de presente para qualquer treinador, porque é alguém que dá sempre tudo no campo, que é muito disciplinado taticamente e que está sempre ao mais alto no nível. No último ano e meio também evoluiu muito com bola.

Dá-nos estabilidade e foi bom também dar a descanso a alguns jogadores como o João Mário e o Orkun [Kökçü]. O Florentino não tem jogado tantas vezes de início nos últimos jogos, mas é sempre uma opção. Não importa se é titular ou se entra, ele afeta sempre o jogo de forma positiva. É um jogador de topo, muito bom para a equipa.»

[João Mário pode perder algum espaço com o regresso de Bah, a subida de Aursnes e o facto de a equipa ter mais soluções do meio-campo para a frente nesta fase da época?]

«O João Mário tem feito uma época muito boa também este ano. A do ano passado foi fantástica, com muitos golos, mas este ano ele também tem sido também um jogador-chave para nós. Mas nesta altura também temos de tomar decisões, porque se tudo correr bem na Taça e na Liga Europa teremos 13 jogos até à pausa para as seleções. Jogos de três em três dias e temos de procurar ter todos os jogadores em boas condições porque vamos precisar de todos eles. E eu tenho de tentar que os jogadores tenham o repouso necessário nos momentos certos. Tentamos encontrar um equilíbrio muito bom, sem mudar muito.

Também foi importante dar ao Alex Bah ritmo de jogo. Foi um jogador muito importante para nós na época passada e este ano praticamente não jogou. Dar-lhe minutos nas próximas semanas será importante. Claro que não o queremos sobrecarregar, mas ele hoje estava pronto para fazer 90 minutos e isso mostra também que o nosso departamento de preparação fez um bom trabalho com ele.»