O Benfica vai estar no Grupo H da Liga dos Campeões juntamente com PSG, Juventus e Maccabi Haifa e Roger Schmidt comentou nesta sexta-feira o resultado do sorteio.

«É claramente um grupo de Liga dos Campeões com boas equipas: PSG, Juventus e Maccabi Haifa. É um grupo muito interessante, nunca joguei contra nenhuma destas equipas. Sabemos que o apuramento foi muito importante, porque este é o tipo de competição que queremos», disse.

Schmidt não quis alongar-se sobre o assunto e virou agulhas para o Bessa, onde o Benfica defronta neste sábado o Boavista para a 4.ª jornada da Liga. «Para ser honesto estou focado no jogo de amanhã, porque as próximas semanas serão muito importantes para tentarmos dar um passo de cada vez. Precisamos de concentração máxima em cada jogo e agora estamos completamente focados no Boavista», apontou.

O treinador do Benfica projetou uma partida exigente fisicamente e disse ser conhecedor da exigência histórica dos jogos entre águias e axadrezados. «Analisámos o Boavista e também conhecemos a história dos jogos entre as duas equipas, que são sempre difíceis», disse, vincando a importância de dar uma boa resposta após jogos internacionais. «As próximas semanas serão assim. Se queremos jogar por títulos, este é o calendário que temos. Mostraremos amanhã que somos capazes de jogar estes jogos.»

Roger Schmidt tem na equipa técnica Javi García, que na época passada alinhava pelo Boavista e foi um trunfo na preparação do embate deste fim de semana. «Falei com o Javi. Ele conhece muito bem a equipa do Boavista, mas o nosso analista também. Juntámos tudo e temos uma boa visão global da equipa. E sabemos que eles estão sempre muito motivados contra grandes equipas como o Benfica. Dão sempre o máximo nestes grandes jogos e temos de estar preparados. Não será um jogo fácil. Eles acreditam neles próprios, especialmente quando próprio estádio, e será um desafio», rematou