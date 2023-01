Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV2, após a vitória por 3-0 frente ao Santa Clara, nos Açores, no jogo que marcou o fim da primeira volta:



«Começámos o jogo muito bem, fortes, focados e a jogar bom futebol. Acho que marcámos dois golos top. Criámos muitas oportunidades. Na segunda parte controlámos demasiado o jogo em vez de jogarmos para a frente. Não estivemos ao mesmo nível, mas faz parte do futebol e é preciso respeitar o oponente que tentou de tudo. Marcámos três golos e podíamos ter feito mais um ou dois. Todos disseram que era muito difícil jogar aqui e é, mas com o apoio dos adeptos, fizemos um bom jogo e ganhámos.



Já fizemos jogos muito bons nesta metade de época. Temos uma derrota e dois empates. Todas as vitórias são importantes. Temos de fazer o mesmo [que fizemos na primeira volta] para sermos campeões que é o nosso grande objetivo. Precisamos de fazer tudo outra vez para sermos campeões. Temos de trabalhar, vamos ter jogos duros pela frente e temos de continuar focados e melhorar, há potencial para isso. É um longo caminho, mas estamos a meio.»

[Sobre a estreia do Guedes]: «Estou muito feliz por ele estar aqui. Ele é uma pessoa muito positva, motivada e mostrou num treino o potencial que tem. Hoje foi importante ele ter jogado mesmo tendo feito apenas um treino. A melhor forma de um jogador se integrar é a jogar. O facto de ter feito um golo é uma bela história. Quando se adaptar, vai estar ainda melhor.»