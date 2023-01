O Benfica prepara-se para um mês de fevereiro em que, além dos jogos da Liga, vai defrontar o Sp. Braga na Taça de Portugal e regressa também à Liga dos Campeões para o primeiro duelo com os belgas do Club Brugge. Roger Schmidt diz que a equipa está preparada para «jogar de três em três dias» e, mais do que isso, está até «desejosa» que esses jogos cheguem.

«Nos últimos jogos já mostramos que estamos a regressar a um bom nível. Na minha opinião, os jogadores mostraram boa mentalidade, começaram sempre bem os jogos, estavam muito atentos. Houve muita disciplina tática, assumiram sempre a responsabilidade sobre o que tinham de fazer em campo. Precisamos destes jogos para voltarmos a ter fluidez», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Depois do empate concedido em casa, no dérbi com o Sporting (2-2), o Benfica somou duas vitórias fora de casa, com o Santa Clara e Paços de Ferreira, em que marcou cinco golos e não consentiu nenhum. Schmidt garante que a equipa está em boa condição física para os desafios que aí vêm.

«A nível físico, se olharmos para os números, podemos ver que estamos muito bem, a equipa está numa boa condição física e vai ter de estar preparada para jogar de três e três dias em três competições. Já mostrámos na primeira fase da época que temos capacidade para fazer isso e vamos fazê-lo novamente. Estamos contentes por termos muitos jogos nas próximas semanas», acrescentou.