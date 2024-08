Roger Schmidt confirmou, na véspera do duelo com o Moreirense, que João Mário quer sair do Benfica. Como o Maisfutebol escreveu, o internacional português tem uma proposta do Besiktas.



«O que posso dizer é que o João Mário quer sair e há negociações para isso. Por isso, não vai ser convocado. Espero que saia do clube. Se ele não sair até ao fim do mercado, continuará a ser nosso jogador. É assim que devemos lidar com isto. Já dei a minha opinião sobre o jogador anterior, foi um jogador chave durante dois anos. Mas a situação é o que é e temos de focar nos jogadores que querem ficar no Benfica. O caso do João Mário é especial, os outro estão felizes por estarem aqui e focados», referiu, em conferência de imprensa.



Perante a insistência dos jornalistas acerca da possível saída do médio de 31 anos, o técnico alemão revelou que entende as motivações do jogador para deixar a Luz.



«Tudo o que posso dizer sobre o mercado, já disse.Não vou falar de todos os jogadores. O objetivo do Benfica é conquistar todos os títulos e para isso, é preciso ter um plantel de topo. Não podemos vender todos os jogadores. Há sempre movimentações, mas também é claro que queremos ter um plantel de qualidade. Já disse tudo sobre o João Mário. Quando digo que foi um jogador importante para mim, significa que não fico feliz por perdê-lo. Já perdi jogadores importantes no passado como o Grimaldo e o Rafa Silva. Mas percebo a situação do jogador e respeito-a. Somos muito próximos e percebo, mas devo ser eu a explicar. Quando ele sair, talvez explique [o motivo]. Essa é a forma correta de lidar com isto», disse ainda.



O Benfica joga contra o Moreirense, em Moreira de Cónegos, esta sexta-feira, às 20h15, no jogo inaugural da quarta jornada da Liga.