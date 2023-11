João Neves jogou vários jogos a partir do corredor direito, fora da posição natural que é no centro do terreno. Na véspera do jogo contra o Famalicão, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, Roger Schmidt foi questionado acerca dessa decisão e acabou por recordar as várias ausências na equipa, deixando elogios ao médio.



«Tivemos alguns problemas para resolver na equipa. Temos de encontrar a melhor solução para cada jogo. Nessa altura, disputámos três jogos com uma linha de três com o João e o Aursnes em posições ofensivas nas laterais e acho que correu bem», começou por dizer o técnico das águias.

«Com a Real Sociedad foi diferente, não por causa da posição do João, mas sim pela abordagem ao jogo. Contra o Sporting voltámos à formação habitual, aquele a que estamos mais habituados e na qual os jogadores se sentem mais confiantes. Encontrámos novas soluções e colocámos o Morato na esquerda», prosseguiu.

Schmidt reconhece que a opção talvez não faça «tanto sentido» agora à distância, mas lembra que os treinadores também têm de ser criativos.



«Quando olho para trás, não faz tanto sentido, mas tenho de tomar decisões e encontrar a melhor solução para cada jogo. Claro que o João joga melhor no centro do meio-campo, mas enquanto treinador, tenho de ser flexível e criativo. O João esteve muito bem taticamente, é muito inteligente e tem habilidade técnica. O Aursnes faz isso muito bem e o João Neves também joga bem em qualquer posição. Claro que queremos ter os jogadores nas melhores posições, mas às vezes não é possível», defendeu.

«Às vezes, nós como treinadores, tem de ser ser flexíveis e criativos. Estes jogadores quase que podem jogar em todas as posições», atirou.