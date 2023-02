Roger Schmidt incluiu o jovem João Neves entre as cinco opções que tem para jogar na posição deixada em aberto no meio-campo com a saída de Enzo Fernández para o Chelsea. Com um plantel mais curto, em relação ao início da temporada, o treinador alemão quer ter mais espaço para os jogadores que se destacam na equipa B e sub-23.

O treinador falou das alternativas a Enzo Fernández, destacando um grupo de cinco jogadores que podem jogar na mesma posição, entre eles João Neves. «Tenho acompanhado o desenvolvimento do João Neves, está muito bem e pode ser um jogador importante no futuro para o Benfica», apontou.

João Neves já foi utilizado em quatro jogos da Liga esta época, incluindo no último, frente ao Arouca, somando um total de 25 minutos, incluindo no último jogo, frente ao Arouca, mas também já foi utilizado na Youth League (6 jogos), II Liga (9 jogos) e Sub-23 (1 jogo).

O treinador recordou que o plantel foi reduzido de 37 jogadores no início da época para ao atuais 24 e isso vai permitir chamar mais jovens para treinaram com a equipa principal.

«Podemos criar espaço para os jovens, é minha tarefa tomar conta destes desenvolvimentos da formação, da equipa B e sub-23. Agora, temos espaço para eles treinarem connosco, terem contacto com a equipa A e talvez seja mais fácil para eles no verão serem parte da equipa principal. Estas decisões são feitas por nós e estamos convencidos delas. Este é o nosso plantel, com 24 jogadores e é com estes que queremos ser campeões e fazer os benfiquistas orgulhosos. Acho que é possível», destacou ainda.