Roger Schmidt em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora (1-0), em jogo da 3.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

- 1-0, conseguimos os três pontos, mas acho que jogámos muito melhor do diz o 1-0. Fizemos um jogo muito bom, na pressão, no jogo vertical, mas devíamos ter marcado mais golos, devíamos ter marcado mais cedo, devíamos ter decidido o jogo mais cedo. Tivemos oportunidades na área para marcar mais golos, mas se não conseguimos marcar mais, o essencial era conseguir os três pontos. Tenho muito respeito por esta equipa, eles têm muita qualidade na frente, mas não tiveram oportunidades. No final estou satisfeito com os três pontos, mas temos de trazer mais equilíbrio ao nosso jogo. Precisamos de marcar mais golos, precisamos e melhorar, mas também é normal, estamos no início da época, muitas mudanças, um estilo diferente, mas estou contente com o que desenvolvemos hoje em campo.

Como está Tiago Gouveia?

- O Tiago acho que foi o ombro que saiu do sítio. Foi preciso colocá-lo no lugar. Ainda não sei se é grave, tenho de falar com os médicos do clube para perceber o que aconteceu. O Frederick [Ausnes] também sentiu um incómodo na primeira parte e também tivemos de tirar do jogo. Espero que não tenham uma paragem muito longa.